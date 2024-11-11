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Біля Курахового росіяни підірвали дамбу водосховища

11 листопада 2024, 16:31
Біля Курахового росіяни підірвали дамбу водосховища
Фото: ua.life.comments.ua
Вода на підступах до населених Великоновосілківської громади, проте оцінити критичність ситуації неможливо через обстріли.

Також через пошкодження Тернівської дамби в Донецькій області піднялась вода в річці Вовча. 

Про це заявив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

"Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз", – сказав очільчик МВА.

Він додав, що є дані, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади. 

"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так як, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена"– додав посадовець. 

В той же час, молодший сержант і командир відділення 24 ОШБ Айдар Станіслав Бунятов написав у Telegram, що російська окупаційна армія підірвала дамбу Курахівського водосховища. Через це підтоплено населені пункти у напрямку села Багатир. 

"Дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами, переміщення бронетехніки по ґрунтових дорогах навколо цих населених пунктів звісно ж обмежено", – написав він.

 
Донецька областьдамбавійна в Україні

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