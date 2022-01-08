Біля Лісабона вирує масштабна лісова пожежа

Величезна хмара диму здійнялася над містом Венда до Піньєро у Мафрі, де вогонь примусив владу перекрити кілька доріг та евакуювати дім для літніх людей. Багато місцевих мешканців покинули свої домівки, остерігаючись вогню

У Португалії сотні пожежників беруть участь у гасінні пожежі, яка спалахнула в неділю в муніципалітеті поблизу столиці Лісабона.

За словами очевидця, дим від пожежі можна побачити з центру Лісабона, приблизно за 33 км на південь, пише Reuters

Зазначається, що спека та сильні вітри значно ускладнюють роботу пожежників та рятувальників.

"За підтримки спецлітаків та 123 автомобілів, до гірського регіону Мафра, де розпочалася пожежа, були доставлені понад 400 пожежників", - йдеться у матеріалі.

Дим від пожежі помітний у самому Лісабоні, розташованому за 33 км на південь.

"Величезна хмара диму здійнялася над містом Венда до Піньєро у Мафрі, де вогонь примусив владу перекрити кілька доріг та евакуювати дім для літніх людей. Багато місцевих мешканців покинули свої домівки, остерігаючись вогню", - стверджує Reuters.

В понеділок вранці португальські ЗМІ повідомили, що пожежа в Мафрі все ще триває. За словами пожежників, попереду у них багато годин роботи, щоб ліквідувати вогонь.

Інші пожежі вирували в інших місцях Португалії, зокрема в центральному муніципалітеті Оурем, де два тижні тому вогонь знищив тисячі гектарів. По всій країні було мобілізовано понад 1000 пожежників.

Як і інші європейські країни, останніми тижнями Португалія пережила хвилю спеки, коли температура в різних частинах країни перевищувала 40 градусів Цельсія. Після послаблення спеки температура знову підвищується.

Метеорологічне агентство IPMA повідомило, що в трьох районах на півночі Португалії в понеділок буде оголошено "червоне попередження" через сильну спеку.