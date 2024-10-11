Біля Львова сталася масштабна ДТП: троє загиблих, 27 постраждалих

11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ-Чоп сталася масова ДТП з потерпілими.

Вранці 11 жовтня, поблизу Львова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, вантажівки і кількох легковиків. Три людини загинули і ще 27 постраждали.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

За його словами, сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ-Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава - Одеса", вантажного автомобіля "Нова пошта" та кількох легкових транспортних засобів.

Відомо про двох загиблих і 27 постраждалих із травмами різного ступеня важкості.