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Біля Львова в опломбованій фурі знайшли 4 громадян Афганістану

Іноземців передали співробітникам міграційної служби
За даними поліції, вантажівку опломбували в Румунії і пломби не були пошкоджені. Поліцейські зірвали пломби, оскільки вважали, що існує загроза життю людей - за попередніми підрахунками, люди могли перебувати в закритій вантажівці 5 діб без вентиляції.
Біля Львова в опломбованій фурі знайшли 4 громадян Афганістану Фото:Нацполіція

Чотирьох громадян Афганістану виявили біля Львова всередині опломбованої вантажівки, що перевозила яблука з Македонії в РФ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними прес-служби, інцидент стався 1 лютого близько 22.00 на автозаправці в селі Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області. "Водій вантажівки "Вольво" розповів, що везе з Македонії в Росію яблука, а зупинившись на заправці в Гамаліївці, почув стукіт з причепа і людські голоси. 53-річний чоловік одразу викликав поліцію, оскільки в автомобілі не повинні були знаходитись люди", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.

За даними поліції, вантажівку опломбували в Румунії і пломби не були пошкоджені. Поліцейські зірвали пломби, оскільки вважали, що існує загроза життю людей - за попередніми підрахунками, люди могли перебувати в закритій вантажівці 5 діб без вентиляції. Всередині виявили чотирьох молодих людей.

Пізніше з'ясувалося, що всі вони є громадянами Афганістану. Троє з них неповнолітні - 15-16 років, а найстаршому 23 роки. При них не виявили жодних заборонених речовин.

Медики оглянули афганців і встановили, що вони не потребують госпіталізації.

Іноземців передали співробітникам міграційної служби.

Нагадаємо, що Греція може встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів.

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03 02 2020 09:30
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