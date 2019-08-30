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Біля Львова виникла масштабна пожежа на хімічному підприємстві, - ВІДЕО (оновлено)

На місце пожежі вирушили рятувальники та бригади швидкої допомоги
У селі Чишки біля Львова вдень 30 серпня виникла масштабна пожежа на підприємстві "Ніка-Друк", яке веде торгівлю пакувальними матеріалами, розчинниками, спеціалізованими фарбами.
Біля Львова виникла масштабна пожежа на хімічному підприємстві, - ВІДЕО (оновлено) Фото: ДСНС

Інформацію повідомив керівник ГО "Варта 1", депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Місцева влада просить мешканців не виходити без потреби на вулицю і щільно позачиняти вікна. 

Займання почалося близько 13:50. Свідок пожежі у Facebook заявив, що вогонь охопив основні корпуси підприємства, техніку.

"30 серпня о 13:48 у Пустомитівському районі с. Чишки по вул. Лесі Українки, 53, на території ТОВ "Ніка Друк", в одноповерховій складській будівлі (розміром 100х100 м) виникла пожежа. Станом на 15:00 площа пожежі становить близько 2 тисяч кв. м. Відбувається горіння легкозаймистих і горючих речовин (розчинника). За попередньою інформацією постраждали 2 особи (працівники підприємства)", - йдеться у повідомленні голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна.

Виробнича компанія "Ніка друк" спеціалізується на виготовленні хімічної продукції, виробів із пластмаси та оптовій торгівлі хімічними продуктами.

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