Біля Львова виникла масштабна пожежа на хімічному підприємстві, - ВІДЕО (оновлено)
Інформацію повідомив керівник ГО "Варта 1", депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
Місцева влада просить мешканців не виходити без потреби на вулицю і щільно позачиняти вікна.
Займання почалося близько 13:50. Свідок пожежі у Facebook заявив, що вогонь охопив основні корпуси підприємства, техніку.
"30 серпня о 13:48 у Пустомитівському районі с. Чишки по вул. Лесі Українки, 53, на території ТОВ "Ніка Друк", в одноповерховій складській будівлі (розміром 100х100 м) виникла пожежа. Станом на 15:00 площа пожежі становить близько 2 тисяч кв. м. Відбувається горіння легкозаймистих і горючих речовин (розчинника). За попередньою інформацією постраждали 2 особи (працівники підприємства)", - йдеться у повідомленні голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна.
Виробнича компанія "Ніка друк" спеціалізується на виготовленні хімічної продукції, виробів із пластмаси та оптовій торгівлі хімічними продуктами.
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