Біля окупованого Севастополя лунали вибухи
В районі тимчасового окупованого Севастополя, а саме в Козачій бухті в ніч проти 31 грудня пролунали вибухи через атаки дронів і роботи ППО російських військових.
Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
"В час ночі знову дуже гучний вибух в Севастополі, повідомляють підписники
Хто знає подробиці або сняв фото/відео - пишіть в наш бот", - йдеться в дописі.
Мешканці також писали, що системи ППО армії рф працюють в Козачій бухті.
Бухма розташована за 15 км від центру Севастополя, на північний захід мису Фіолент, між Комишевою бухтою і мисом Фіолент.
Між тим севастопольський гауляйтер Михайло Развожаєв написав в Telegram-каналі через серію виходів при стрільбі з "Панцира-С1", що начебто було збито два безпілотники над акваторією Чорного моря.
Проте в мережі писали, що в районі Козачої бухти під Севастополем "щось вибухає".
"Ще один дуже гучний вибух у Севастополі, о 01.18, повідомляють підписники. Вибухи долинають з моря, Z-паблики пишуть, що Севастополь атакують морські дрони. І знову потужний вибух у Севастополі, все тремтить, повідомляють підписники", - йдеться в публікації "Кримського вітру".
Пізніше канал додав, що з'явилися повідомлення про знищення російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Тор" в районі Козачої бухти.
Проте дана інформація ще не підтверджена.