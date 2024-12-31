Біля окупованого Севастополя лунали вибухи

Ймовірно, ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" в районі Козачої бухти.

В районі тимчасового окупованого Севастополя, а саме в Козачій бухті в ніч проти 31 грудня пролунали вибухи через атаки дронів і роботи ППО російських військових.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

"В час ночі знову дуже гучний вибух в Севастополі, повідомляють підписники

Хто знає подробиці або сняв фото/відео - пишіть в наш бот", - йдеться в дописі.

Мешканці також писали, що системи ППО армії рф працюють в Козачій бухті.

Бухма розташована за 15 км від центру Севастополя, на північний захід мису Фіолент, між Комишевою бухтою і мисом Фіолент.

Між тим севастопольський гауляйтер Михайло Развожаєв написав в Telegram-каналі через серію виходів при стрільбі з "Панцира-С1", що начебто було збито два безпілотники над акваторією Чорного моря.

Проте в мережі писали, що в районі Козачої бухти під Севастополем "щось вибухає".

"Ще один дуже гучний вибух у Севастополі, о 01.18, повідомляють підписники. Вибухи долинають з моря, Z-паблики пишуть, що Севастополь атакують морські дрони. І знову потужний вибух у Севастополі, все тремтить, повідомляють підписники", - йдеться в публікації "Кримського вітру".

Пізніше канал додав, що з'явилися повідомлення про знищення російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Тор" в районі Козачої бухти.

Проте дана інформація ще не підтверджена.