Біля резиденції путіна виявлено ще одну систему ППО "Панцир"

Башту зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google.

На острові Горобиновий за 3,7 км від резиденції російського диктатора путіна на Валдаї встановлено другу систему протиповітряної оборони "Панцир-С1".

Про це свідчать супутникові знімки Google від 6 травня 2024 року, повідомляє "Радіо Свобода".

Вона розташована в лісі на острові Рябіновий за 3,7 км від валдайської "дачі" російського диктатора.

Башту зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google, зроблених 6 травня цього року. З історії знімків за минулі місяці на сервісі Planet.com випливає, що цю позицію ППО біля валдайської резиденції путіна спорудили у березні 2024 року. У січні телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писав, що атаки українських дронів на Санкт-Петербург пов'язані з перекиданням систем ППО на "захист стратегічно важливого об'єкту на Валдаї".