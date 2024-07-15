Біля резиденції путіна виявлено ще одну систему ППО "Панцир"
На острові Горобиновий за 3,7 км від резиденції російського диктатора путіна на Валдаї встановлено другу систему протиповітряної оборони "Панцир-С1".
Про це свідчать супутникові знімки Google від 6 травня 2024 року, повідомляє "Радіо Свобода".
Вона розташована в лісі на острові Рябіновий за 3,7 км від валдайської "дачі" російського диктатора.
Башту зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google, зроблених 6 травня цього року. З історії знімків за минулі місяці на сервісі Planet.com випливає, що цю позицію ППО біля валдайської резиденції путіна спорудили у березні 2024 року. У січні телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писав, що атаки українських дронів на Санкт-Петербург пов'язані з перекиданням систем ППО на "захист стратегічно важливого об'єкту на Валдаї".