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Біля російського консульства в Марселі прогримів вибух

24 лютого 2025, 12:31
Біля російського консульства в Марселі прогримів вибух
Фото: Russian Consulate in Marseille, France/Facebook
На місці працюють багато поліцейських і пожежників.
Сьогодні біля російського консульства в портовому місті Марсель на півдні Франції пролунав вибух.
 
Про це пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
 
Відомо, що на місці інциденту працювали пожежники. Інформації про жертв чи потерпілих і про масштаби збитків наразі немає.
 
Водночас як повідомляє mirror.co.uk, російське консульство у Марселі закрили через вибух не поруч, а у будівлі. Зранку біля консульства помітили працівників служб надзвичайних ситуацій, територію навколо будівлі охороняли спецназ поліції та військові.
 
Місцеве джерело розповіло газеті La Marseillaise, що генеральний консул Росії підтвердив вибух всередині консульства.
 
Станом на 09:30 за місцевим часом близько 30 працівників служби порятунку ліквідовували пожежу.
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