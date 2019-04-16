Біля станції метро "Либідська" в Києві знесли столітній будинок заради новобудови
Мер Києва Віталій Кличко підписав рішення Київради про знесення будинку 14 березня, інформує "Хмарочос".
Фото: Аліна Кокошко
Фото: Аліна Кокошко
Ділянку, на якій була розташована будівля, Київрада передала у власність компанії "Ліко-Холдинг" ще 2004 року.
Зараз тут триває будівництво житлового комплексу "Французький квартал 2" компанії bUd development.
За словами Кокошко, поруч продовжують руйнувати будинок №141- комплекс тягової підстанції, побудований у 1930-х роках.
Тим часом КО "Київгенплан" оприлюднила план території в районі вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверській і бульвару Дружби Народів.
Фото: Аліна Кокошко
Згідно з планом, територію площею 40,5 гектара, на якій зараз деградовані території промислових підприємств, пропонують забудувати багатоповерховим житлом.
Є навіть проектний план цих територій у великому розширенні. Новий ДПТ передбачає будівництво житлових споруд заввишки 9-24 поверхи і окремих 30-поверхових будинків з підземними паркінгами.
Приміщення громадського призначення будуть вбудовані в перші поверхи житлових будинків. Також в проекті передбачено будівництво школи зі стадіоном, два дитсадки, а також реконструкцію існуючого дитсадка.
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