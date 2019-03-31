Біля ЦВК збираються групи невідомих "для охорони порядку"

На площі біля Центральної виборчої комісії збираються молоді чоловіки нібито для охорони порядку.

Десятки молодих людей знаходяться на площі, однак вони не мають доступу до центральної частини площі навпроти входу до ЦВК, оскільки ця частина огороджена металевим парканом і там стоять правоохоронці, повідомляє "Укрінформ".

"Молоді люди не відповідають на запитання, до якої організації належать і чиї інтереси представляють", - йдеться у повідомленні.



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua

До центрального входу мають доступ представники ЗМІ та особи з відповідним посвідченням. У зоні, що посилено охороняється поліцейськими, встановлено сцену.