RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля узбережжя Франції впав у море туристичний літак

Причини аварії залишаються невідомими
10 липня біля атлантичного узбережжя Франції зазнав аварії малий туристичний літак, пілоту - єдиній людині на борту - пощастило врятуватися.
Біля узбережжя Франції впав у море туристичний літак Фото: з вільних джерел

Літак здійснював політ з Пуатьє, під час якого почались технічні проблеми і пілот спробував сісти в аеропорту Ла-Рошель, але це йому не вдалося і літак впав у море за 5 км від порту.

Пілот, чоловік віком за 50 років, зумів самостійно вибратися з кабіни і не потонув разом з літаком. За кілька хвилин йому на допомогу підійшла яхта, люди на якій побачили аварію. 

Причини аварії залишаються невідомими. Пілота профілактично забрали до лікарні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2022 12:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.