Біля узбережжя Франції впав у море туристичний літак

10 липня біля атлантичного узбережжя Франції зазнав аварії малий туристичний літак, пілоту - єдиній людині на борту - пощастило врятуватися.

Літак здійснював політ з Пуатьє, під час якого почались технічні проблеми і пілот спробував сісти в аеропорту Ла-Рошель, але це йому не вдалося і літак впав у море за 5 км від порту.

Пілот, чоловік віком за 50 років, зумів самостійно вибратися з кабіни і не потонув разом з літаком. За кілька хвилин йому на допомогу підійшла яхта, люди на якій побачили аварію.

Причини аварії залишаються невідомими. Пілота профілактично забрали до лікарні.