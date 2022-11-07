CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ10 липня біля атлантичного узбережжя Франції зазнав аварії малий туристичний літак, пілоту - єдиній людині на борту - пощастило врятуватися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля узбережжя Франції впав у море туристичний літак
Причини аварії залишаються невідомими
Фото: з вільних джерел
Літак здійснював політ з Пуатьє, під час якого почались технічні проблеми і пілот спробував сісти в аеропорту Ла-Рошель, але це йому не вдалося і літак впав у море за 5 км від порту.
Пілот, чоловік віком за 50 років, зумів самостійно вибратися з кабіни і не потонув разом з літаком. За кілька хвилин йому на допомогу підійшла яхта, люди на якій побачили аварію.
Причини аварії залишаються невідомими. Пілота профілактично забрали до лікарні.
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