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Біля узбережжя Італії врятували майже 600 мігрантів

17 квітня 2023, 09:49
Біля узбережжя Італії врятували майже 600 мігрантів
Берегова охорона Італії врятувала вчора близько 600 мігрантів.

Вони перебували на тральщику в Середземному морі.

Про це повідомляє ANSA.

Порятунок рибальського судна з близько 600 мігрантами на борту проводиться приблизно у 270 км на південь від узбережжя південно-східної Сицилії. Роботу ускладнювали погані погодні умови.

Пізніше мігрантів зможуть переправити на Сицилію, але з огляду на їхню велику кількість передбачається розподіл між портами Аугусти і Катанії, які вже готуються їх приймати.

Кабінет Міністрів Італії у вівторок оголосив надзвичайний стан у сфері імміграції після різкого зростання кількості мігрантів, які прибувають через Середземне море.

Італіямігранти

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