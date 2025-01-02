Біля входу в готель Trump Las Vegas вибухнув Cybertruck

Вибух спричинив велику хмару диму, що здійнялася над готелем.

У Лас-Вегасі біля готелю Trump International в середу, 1 січня, вибухнув автомобіль Tesla Cybertruck.

Про це повідомило видання Daily Mail з посиланням на очевидців.

Зазначається, що в момент інциденту цей автомобіль стояв перед вхідними дверима готелю, що обертаються.

На опублікованому у мережі відео видно, що спершу пролунав вибух. Він спричинив велику хмару диму, що здійнялася над готелем. Після цього автомобіль загорівся.

Зі слів очевидців, у будівлі було чути, як спрацювала пожежна сигналізація.

На місця загоряння автомобіля прибули пожежники. Після того, як перед вхідними дверима вибухнуло авто, готель був евакуйований. Наразі немає інформації про постраждалих.

До слова автомобілі Cybertruck виготовляє компанія Tesla, що належить соратнику обраного президента США Дональда Трампа Ілону Маску.

На подію відреагував генеральний директор Tesla Ілон Маск, компанія якого виробляє автомобілі Cybertruck.

За словами Маска, вибух Cybertuck, ймовірно, був актом терору. Ба більше, подія може бути пов'язана з інцидентом у Новому Орлеані, де автомобіль в'їхав у натовп людей, коли вони святкували Новий рік. Унаслідок цієї події загинуло щонайменше 15 осіб.

На зв'язок подій вказує оренда транспортних засобів. Річ у тім, що обидва автомобілі були орендовані у Turo. Turo у свою чергу - це майданчик для спільного користування автомобілями, який дозволяє власникам авто здавати свої машини в оренду. Тож Маск у своїй соцмережі Х написав наступне.

"Схоже, це був акт тероризму. І цей Cybertuck, і бомба-самогубець F-150 (пікап - ред.) у Новому Орлеані були орендовані у Turo. Можливо, вони якось пов'язані", - йдеться в повідомленні.

Син Трампа старшого Ерік Трамп, а також виконавчий віцепрезидент Trump Organization теж опублікував у соцмережах повідомлення про інцидент.

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення про загоряння електромобіля біля готелю Trump Las Vegas. Безпека і благополуччя наших гостей і персоналу залишаються головним пріоритетом. Ми висловлюємо щиру подяку пожежній службі Лас-Вегаса і місцевим правоохоронним органам за їхню швидку реакцію і професіоналізм", - написав син Дональда Трампа.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Ілон Маск представив нові авто - безпілотне таксі та фургон без водія. Компанія Tesla впевнена, що вони будуть у 10-20 разів безпечнішими за керовані авто.