Біля Житомира стався потужний вибух на АЗС: подробиці ( оновлено)

2 липня на автозаправці біля Житомира стався вибух.

Про це поінформувала в Telegram міська влада обласного центру.

"На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються", – ідеться в повідомленні.

Міськрада закликала населення зберігати спокій.

Сільський голова Глибочиці Сергій Сокальський повідомив "Суспільному", що вибух стався в селі Березина (входить в одну громаду з Глибочицею) на виробничому складі одного з промислових підприємств.

"Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на київській трасі", – цитують його журналісти.

Поліція Житомирської області підтвердила в Telegram, що вибух стався приблизно о 18.00 поблизу Березини.

Медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов заявив "Суспільному", що внаслідок двох потужних вибухів "багато поранених", госпіталізували двох жінок.

"На місце події вирушило приблизно 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі", – розповів він.