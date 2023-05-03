Білий дім готує черговий пакет військової допомоги Україні
Адміністрація США сьогодні має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, в який увійдуть ракети повітряного базування Hydra 70.
Про це повідомляє Reuters.
США сьогодні мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн. До нього вперше можуть увійти ракети малої дальності повітряного базування.
Ракети Hydra 70 – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування. Вони виготовлені компанією General Dynamics.
Вони як правило завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, що прикріплюється під крилом літака чи вертольота.
Крім того, пакет може містити понад 155-міліметрових гармат-гаубиць.