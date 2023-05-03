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Білий дім готує черговий пакет військової допомоги Україні

03 травня 2023, 08:45
Білий дім готує черговий пакет військової допомоги Україні
В новий пакет мають включити ракети повітряного базування.

Адміністрація США сьогодні має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, в який увійдуть ракети повітряного базування Hydra 70. 

Про це повідомляє Reuters

США сьогодні мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн. До нього вперше можуть увійти ракети малої дальності повітряного базування.

Ракети Hydra 70 – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування. Вони виготовлені компанією General Dynamics. 

Вони як правило завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, що прикріплюється під крилом літака чи вертольота.

Крім того, пакет може містити понад 155-міліметрових гармат-гаубиць.

СШАракетипакет допомогиHydra 70

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