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Білий дім готує наказ про скорочення тисяч федеральних медичних працівників – WSJ

07 лютого 2025, 12:35
Білий дім готує наказ про скорочення тисяч федеральних медичних працівників – WSJ
Фото: medpagetoday.com
Скорочення робочих місць можуть торкнутися Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб, в якому працює понад 80 000 осіб.
Білий дім працює над указом про звільнення тисяч співробітників Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США та установ, які входять до складу відомства.
 
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.
 
Згідно з указом, Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) та інші заклади охорони здоров'я мають скоротити певний відсоток працівників.
 
Указ можуть видати вже наступного тижня, повідомили поінформовані джерела. Однак його умови ще остаточно не затверджені, і Білий дім все ще може відмовитись від реалізації планів.
 
Скорочення робочих місць можуть торкнутися Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб (HHS), в якому працює понад 80 000 осіб. Міністерство включає Національні інститути охорони здоров'я і Центри з послуг Medicare і Medicaid, а також FDA і CDC. Агентства відповідають за низку функцій: від схвалення нових ліків до відстеження спалахів пташиного грипу та дослідження раку. Втрата персоналу може вплинути на роботу установ залежно від того, які працівники будуть скорочені та чи буде звільнення зосереджене у певних галузях.
 
Посадовим особам відомства наказали підготувати списки працівників, які проходять випробувальний термін, мають важливі ролі та яких потрібно залишити на посадах, а також тих працівників, які під ці категорії не потрапляють. Як правило, працівники, які пройшли випробувальний термін, пропрацювали менше одного року або два роки, і їх можна звільнити легше, ніж інших працівників.
 
Білий дім водночас спростував інформацію про підготовку указу, пов'язаного з Міністерство охорони здоров’я.

 

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