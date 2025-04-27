Білий дім готує план на наступні 100 днів президентства Трампа

Ймовірно, святкування стане частиною широкої кампанії з просування другого терміну Трампа

Команда президента США Дональда Трампа вже наступного тижня відзначатиме перші 100 днів з початку другого терміну і там уже готують план на наступні 100 днів.

Про це інформує агенція Reuters.

В наступні 100 днів команда Трампа зробить акцент на торгівельні угоди і мирні переговори, заявили агентству офіційні особи Білого дому.

Один з посадовців сказав, що у Трампа в запасі є "торпеди", проте не пояснив, що це таке.

Наступного тижня Трамп планує відвідати Мічиган для участі в мітингу, який буде присвячений 100 дням свого президентства.

Білий дім планує підкреслити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту з підвищення ефективності уряду мільярдера Ілона Маска.

Святкування стане частиною широкої кампанії з просування другого терміну Трампа, яку посадовець на умовах анонімності описав журналістам як "фантазію консерваторів".

У наступні 100 днів адміністрація Трампа планує активніше діяти у напрямку заборони на в'їзд громадян із кількох країн. Інший посадовець заявив, що в наступні 100 днів президент зосередиться на торгівельних угодах і мирних переговорах.