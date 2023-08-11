Білий дім хоче надати додаткове фінансування Україні в розмірі $13 млрд

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася з офіційним листом до Конгресу щодо виділення додаткового фінансування для вирішення критичних потреб, у тому числі для допомоги Україні і країнам, які постраждали від війни рф.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні адміністрація надсилає до Конгресу запит про додаткове фінансування для задоволення трьох груп критично важливих потреб у екстреному фінансуванні", - йдеться в заяві Білого Дому.

При цьому пропонується виділити кошти у межах потенційної короткострокової резолюції Конгресу, яка діятиме в першому кварталі 2024 фінансового року.

На першій позиції зазначена потреба подальшої підтримки України.

"Попередні додаткові асигнування на пряму військову допомогу, економічну та гуманітарну допомогу, а також іншу підтримку були витрачені або майже витрачені. Адміністрація просить додаткове фінансування оборонної, економічної та гуманітарної допомоги з метою підтримки України, а також країн і вразливих верств населення в усьому світі, які постраждали від неспровокованого та жорстокого вторгнення росії в Україну",- написано на сайті.

Запит включає понад $13 млрд на допомогу в сфері безпеки, $8,5 мільярда на економічну й гуманітарну підтримку України через фонди Держдепартаменту та USAID, а також $2,3 млрд по лінії Мінфіну США, щоб Україні не довелося покладатися на кабальне фінансування Китаю або з інших джерел.

США націлені на підтримку глобальному опору війни рф, а також на забезпечення надійної альтернативи примусовому кредитуванню та інфраструктурним проєктам Китаю в бідних країнах. З цією метою Білий дім також просить Конгрес виділити $3,3 мільярда для забезпечення програм Світового банку і забезпечити позики для реалізації програм МВФ.

"Крім того, адміністрація просить виділити $200 млн на протидію дестабілізуючій діяльності ПВК "Вагнер" та інших російських злочинців в африканських країнах, що включає фінансування для зміцнення демократичних інститутів і безпеки африканських країн",- додається в листі.

Іншою проблемою, яка потребує критично важливого фінансування, зазначена підтримка американських громад по всій країні, які зазнали втрат від природних катастроф, викликаних екстремальними погодними умовами. Крім того, в документі міститься запит на зусилля щодо зменшення припливу наркотиків через американський кордон.