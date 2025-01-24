Білий дім може створити національний запас криптовалют

Дональд Трамп вже підписав указ.

В п’ятницю, 24 січня, президент США Дональд Трамп наказав створити робочу групу з питань криптовалют, що має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Указ Трампа передбачає захист банківських послуг для криптовалютних компаній.

Представники крипто індустрії сказав, що американські регулятори наказали кредиторам обмежувати криптовалютні компанії від банківських послуг, попрти те, що регулятори це заперечують.

Також указ забороняє створення цифрових валют центрального банку в США, які могли б конкурувати з вже існуючою криптою.

Крім того, важливим кроком стало скасування Комісією з цінних паперів і бірж США вказівки щодо бухгалтерського обліку, через яку деяким зареєстрованим на біржі компаніям було дуже дорого захищати криптоактиви від імені третіх сторін.

Напередодні бірда оголосила про створення робочої групи для перегляду криптовалютної політики.

В указі сказано, що робоча група, до якої увійдуть міністр фінансів, голови біржі та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, а також інші керівники відомств, має розробити нормативно-правову базу для цифрових активів.

Це стосується і стейблкоінів, типу криптовалют, які зазвичай прив'язані до долара США. Група також повинна оцінити можливість створення і підтримки національного запасу цифрових активів... потенційно отриманих з криптовалют, законно вилучених федеральним урядом за допомогою правоохоронних органів.

Проте указ не містить детальної інформації про те, як буде створено такий запас.

В кінці року Трамп призначив венчурного капіталіста і колишнього керівника PayPal Девіда Сакса царем криптовалют і штучного інтелекту.

В указі написано, що він очолить робочу групу.

На початку тижня біткойн досяг нового рекордного максимуму - $109 071 на тлі ажіотажу інвесторів щодо нової криптовалютної адміністрації Трампа, але станом на кінець тижня впав до $103 000.