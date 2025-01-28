Білий дім наказав призупинити всі федеральні програми позик та грантів – NYT
28 січня 2025, 13:53
Фото: DW
Директива вплине на фонди, які стосуються американської економіки
Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання грантів, позик та іншої федеральної фінансової допомоги, згідно з меморандумом, надісланим урядовим установам у понеділок, що потенційно паралізує величезну кількість програм і сіє плутанину та тривогу серед груп, які залежать від них.
Про це пише The New York Times.
Директива вплине на фонди, які стосуються американської економіки: сотні мільярдів доларів у вигляді грантів державним і місцевим керівництвам. Допомога при надзвичайних ситуаціях. Фінансування освіти та транспорту. Кредити малим підприємствам.
Видання зазначає, що двосторінковий меморандум від Метью Дж. Ваета, виконувача обов’язків директора Адміністративно-бюджетного офісу, залишив незрозумілим зміст цієї зупинки та багато іншого.
Серед невизначених питань було те, чи має президент Трамп повноваження в односторонньому порядку призупинити використання коштів, виділених Конгресом. Сенатор із Нью-Йорка Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті, заявив, що меморандум "відверто порушує закон".
"Конгрес схвалив ці інвестиції, і вони не є необов’язковими, вони є законом. Дональд Трамп повинен наказати своїй адміністрації негайно змінити курс, а гроші платників податків мають бути розподілені між людьми", — сказав Шумер.
У своїй доповідній записці Вает наказав федеральним агентствам "тимчасово призупинити всі дії, пов’язані із зобов’язаннями або виплатою всієї федеральної фінансової допомоги", а також будь-які інші програми, які включали "DEI (принцип “Різноманітність, справедливість та інклюзивність”), гендерну “woke”-ідеологію та Зелений новий курс".