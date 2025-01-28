Білий дім наказав призупинити всі федеральні програми позик та грантів – NYT

Директива вплине на фонди, які стосуються американської економіки

Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання грантів, позик та іншої федеральної фінансової допомоги, згідно з меморандумом, надісланим урядовим установам у понеділок, що потенційно паралізує величезну кількість програм і сіє плутанину та тривогу серед груп, які залежать від них.

Про це пише The New York Times.

Директива вплине на фонди, які стосуються американської економіки: сотні мільярдів доларів у вигляді грантів державним і місцевим керівництвам. Допомога при надзвичайних ситуаціях. Фінансування освіти та транспорту. Кредити малим підприємствам.

Видання зазначає, що двосторінковий меморандум від Метью Дж. Ваета, виконувача обов’язків директора Адміністративно-бюджетного офісу, залишив незрозумілим зміст цієї зупинки та багато іншого.

Серед невизначених питань було те, чи має президент Трамп повноваження в односторонньому порядку призупинити використання коштів, виділених Конгресом. Сенатор із Нью-Йорка Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті, заявив, що меморандум "відверто порушує закон".