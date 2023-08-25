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Білий дім не визначився з наданням Україні ATACMS, але винищувачі обіцяють

25 серпня 2023, 10:39
Білий дім не визначився з наданням Україні ATACMS, але винищувачі обіцяють
джерело wikipedia
Питання про постачання ATACMS поки не вирішено.

Україна невдовзі отримає винищувачі американського виробництва F-16. Питання про постачання ATACMS поки не вирішено.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю каналу Al-Mamlaka (Йорданія).

"F-16. Насправді це рухається вперед. Існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16 у недалекому майбутньому", - сказав він.

За його словами, Вашингтон все ще обговорює питання про надання армійських тактичних ракетних систем дальньої дії, відомих як ATACMS, які потрібні Україні та досягають тилу ворога, включаючи територію росії.

"Вони отримали далекобійну артилерію за допомогою керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які є і в інших країнах. Таким чином вони отримали багато артилерії", - сказав Міллі, зазначивши, "ATACMS - спірна тема.

Він заявив, що Україна не отримала ATACMS з багатьох причин, а питання, як і раніше, "на столі".

"Президент Байден на даний момент не сказав ні "ні", ні "так", - сказав Міллі.

 

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