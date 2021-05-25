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Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Путіна 16 червня

Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві (Швейцарія) 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США і Росією
Білий дім оприлюднив офіційне підтвердження, що президенти США й Росії зустрінуться 16 червня у швейцарській столиці.
Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Путіна 16 червня Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок, передає Укрінформ. 
 
"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві (Швейцарія) 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США і Росією",- зауважили в Білому домі.
 
Як повідомлялося, раніше американський телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації вказав у якості можливих дат зустрічі президентів США й Росії 15-16 червня.
 
Саме в цей період президент Байден планував здійснити своє турне до Європи.
 
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25 05 2021 17:22
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