Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Путіна 16 червня

Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві (Швейцарія) 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США і Росією

Білий дім оприлюднив офіційне підтвердження, що президенти США й Росії зустрінуться 16 червня у швейцарській столиці.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок, передає Укрінформ.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві (Швейцарія) 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США і Росією",- зауважили в Білому домі.

Як повідомлялося, раніше американський телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації вказав у якості можливих дат зустрічі президентів США й Росії 15-16 червня.

Саме в цей період президент Байден планував здійснити своє турне до Європи.