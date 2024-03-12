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Білий дім оголосив про допомогу в $300 млн: будуть ATACMS і 155 мм боєприпаси

12 березня 2024, 19:41
Білий дім оголосив про допомогу в $300 млн: будуть ATACMS і 155 мм боєприпаси
джерело eadaily
До пакету військової допомоги Україні увійшли далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 км та 155 мм боєприпаси.

Про це повідомляє американська газета New York Post.

Вартість пакета становить 300 мільйонів доларів.

Його профінансують з 4 мільярдів доларів бюджету Пентагону, який дозволяє передавати Україні зброю, але без гарантій її заміщення в майбутньому.

Окрім ATACMS, до пакета увіййшли додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керовані реактивні снаряди GMLRS.

США надішлють Україні вкрай необхідне військове обладнання на суму до 300 мільйонів доларів, що стане першим траншем допомоги, який буде відправлений до зруйнованої війною країни за більш ніж два місяці.

Як повідомили журналістам у Пентагоні високопоставлені представники оборонного відомства США, ця допомога буде включати зенітні ракети, боєприпаси, артилерійські снаряди і "деякі протитанкові системи" з американських запасів.

За словами посадовців, 300 мільйонів доларів - це економія, яку Пентагон зміг виявити в армійських бюджетах, в тому числі завдяки низці угод про зниження цін, укладених з підрядниками у формі оптових замовлень.
 
"У цьому випадку ми не копаємо яму глибше - ми залишаємося у виграші, визнаючи, що Україна зараз перебуває у дуже скрутному становищі", - сказав один з чиновників.
"Це не обов'язково легке рішення, але ви маєте ситуацію, коли нам не вистачає фінансування - їм не вистачає боєприпасів".
"У нас є можливість щось зробити, але це не змінює того факту, що у нас все ще є важка проблема, і ми повинні - повинні - діяти", - додав інший чиновник.

 

СШАдопомогаatacms

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