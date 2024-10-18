Білий дім оприлюднив подробиці переговорів Байдена і Шольца

Лідери скоординували, зокрема, підтримку України.

Президент США Джозеф Байден провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це ідеться на сайті Білого дому.

Лідери обговорили американсько-німецькі відносини, а також скоординували підтримку України у її обороні від російської агресії. На зустрічі йшлося і про збільшення інвестицій Німеччини у колективну оборону НАТО.

Також Байден і Шольц обговорили боротьбу з антисемітизмом і ситуацію на Близькому Сході.