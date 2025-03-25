Білий дім опублікував головні домовленості переговори України і США

Київ погодився на забезпечення судноплавства, виключення застосування сили і недопуск використання комерційних суден у військових цілях.

Білий дім опублікував звіт про досягнуті на перемовинах із Україною домовленості. Згідно з ними, США і Україна погодилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Про це стало відомо із сайту Білого дому.

Сполучені Штати залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув’язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей. США та Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського про заборону ударів по енергетичних об’єктах росії та України.

"Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру", – йдеться у заяві.

Також там додали, що США та України вітають зусилля третіх країн стосовно досягнення припинення вогню у морі та проти енергетики.

"Сполучені Штати повторили обом сторонам імператив президента Дональда Дж. Трампа про те, що вбивства з обох сторін російсько-українського конфлікту мають припинитися, як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання. З цією метою Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, укладених в Ер-Ріяді. Сполучені Штати висловлюють вдячність наслідному принцу Мохаммеду бін Салману за його керівництво та гостинність у знову сприянні цим важливим дискусіям у Королівстві Саудівська Аравія", – підсумували в заяві Білого дому.