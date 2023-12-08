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Білий дім озвучив свою позицію щодо переговорів України з росією

08 грудня 2023, 09:55
Білий дім озвучив свою позицію щодо переговорів України з росією
Фото: УНН
Україна має сама вирішувати хід подальшої стратегії у протистоянні агресії рф.

У Білому домі вважають, що українська влада має самостійно вирішувати хід подальшої стратегії у війні з країною-агресором рф, а також чи готова Україна вести дипломатичні переговори з путіним про мир та на яких умовах.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Він відповів на запитання журналістів про те, чи не пора Україні подумати про переговори з рф з огляду на те, що Конгрес США не може ухвалити нову допомогу.

"Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з путіним", - заявив представник Білого дому.

Кірбівійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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