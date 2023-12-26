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Білий дім підтримав заборону на продаж двох моделей Apple Watch

26 грудня 2023, 21:12
Білий дім підтримав заборону на продаж двох моделей Apple Watch
Адміністрація президента США Джо Байдена лишила чинним рішення Комісії з питань міжнародної торгівлі щодо заборони продажу смарт-годинників Apple Watch останніх моделей через порушення авторських прав.

Про це пише Politico

"Ще 26 жовтня 2023 року ITC виявила, що компанія Apple порушила два патенти, які належать Masimo Corporation та Cercacor Laboratories, які базуються в Сполучених Штатах", - заявив Офіс торгового представника США. 

Відповідно до розпорядження Байдена, відомство має повноваження переглядати рішення ITC впродовж 60 днів і скасовувати їх або залишати чинними.

"Після ретельних консультацій посол Тай вирішила не скасовувати рішення ITC, тож це рішення набуло остаточної чинності 26 грудня 2023 року", - додали в Офісі. Є

Раніше компанії Masimo Corporation і Cercacor Laboratories, які працюють в медичній сфері, подали скаргу в Комісію з питань міжнародної торгівлі США щодо порушення компанією Apple авторських прав. 

Мова йшла про використання датчиків кисню в крові в смарт-годинниках Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2. 

Комісія постановила припинити продаж цих моделей.

 

 
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