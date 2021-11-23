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Білий дім підтвердив намір Байдена йти на другий термін

"Такий його намір", - заявила Псакі журналістам
Президент США Джо Байден має намір балотуватися на другий термін у 2024 році.
Білий дім підтвердив намір Байдена йти на другий термін Фото: з вільного доступу

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ із посиланням на The Hill.

"Такий його намір", - заявила Псакі журналістам, підтвердивши повідомлення про те, що Байден говорив радникам і персоналу, що планує знову балотуватися у президенти США у 2024 році.

Нещодавно видання The Washington Post із посиланням на власні джерела писало, що Байден та його найближче оточення запевнили своїх союзників у тому, що він планує балотуватися на виборах у 2024 році.

Зазначається, що цей меседж адресується прихильникам Демократичної партії, які сумніваються у здатності Байдена балотуватися на другий термін з огляду на його вік та зменшення популярності.

Стурбованість у колах демократів викликає падіння рейтингу чинного голови Білого дому - за останні пів року він знизився більш ніж на 10 пунктів - до 40%. Це, зокрема, зумовлено зростанням інфляції та наслідками пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що Джо Байден тимчасово передасть повноваження віце-президенту Камалі Харріс. Оскільки він проходитиме щорічний медогляд.
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23 11 2021 10:52
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