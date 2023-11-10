Білий дім підтвердив зустріч лідерів США й КНР наступного тижня
Президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч наступного тижня.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому.
Лідери двох держав обговорять питання двосторонніх відносин, важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також низку регіональних і глобальні питань.
"Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються", – зазначили в Білому домі.