Білий дім почав планувати зустріч в листопаді в Сан-Франциско між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зустріч має стабілізувати відносини між двома наймогутнішими країнами світу.

Про це повідомляє Washington Post.

Переговори лідерів двох країн можуть пройти на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва і форуму економік Тихоокеанського узбережжя у складі 21 країни. Орієнтовні дати зустрічі 11-17 листопада.

"Байден із нетерпінням чекає зустрічі з Сі, проте наразі ще нічого не підтверджено. Немає навіть рішення китайської сторони стосовно участі голови КНР у саміті АТЕС", - розказали співрозмовники виданню.

Плани будуть уточнені під час візиту до США топ-дипломата Китаю Ван Ї, який має прилетіти у Вашингтоні вже найближчими тижнями.

Зустріч лідерів США і Китаю в Сан-Франциско стане першою після їх переговорів на полях саміту Групи 20 на Балі восени минулого року.

Тоді Байден і Сі домовились відновити комунікацію між урядами двох країн, поставлену Пекіном на паузу після серпневого візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, та повернути американо-китайські відносини в нормальне русло.

Влітку Пекін відвідали держсекретар Ентоні Блінкена, міністри фінансів Джанет Єллен і торгівлі Джина Раймондо та посланник президента США з клімату Джон Керрі.

Наразі Вашингтон і Пекін погоджуються, що для подальшої нормалізації американо-китайських відносин потрібна зустріч лідерів двох країн, проте сторони мають дещо відмінне бачення її проведення.

Американські аналітики вважають, що переговорів між лідерами потребують обидві сторони, хоча й прогнозують, що ні США, ні Китай не підуть на поступки в найбільш суперечливих питаннях.