Поразка України не зупинить Путіна, він піде далі – Білий дім
Білий дім вважає, що поразка України у війні може призвести до небезпеки американців.
Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Голос Америки.
Україна бореться за незалежність у всьому світі.
"Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, це США, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі. І нам потрібна була іноземна допомога для цього", - сказав Кірбі.
І додав, що війна негативно впливає на ситуацію із продовольством та енергоносіями у світі.
"Яка буде його наступна ціль? І скільки ще грошей і крові, зокрема американської крові, це спричинить?" - зазначив Кірбі.