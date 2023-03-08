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Поразка України не зупинить Путіна, він піде далі – Білий дім

08 березня 2023, 11:35
Поразка України не зупинить Путіна, він піде далі – Білий дім
Високопосадовець США озвучив застереження, що американцям поразка України коштувала б у майбутньому більше грошей і навіть “американської крові”.

Білий дім вважає, що поразка України у війні може призвести до небезпеки американців.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Голос Америки.

Україна бореться за незалежність у всьому світі.

"Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, це США, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі. І нам потрібна була іноземна допомога для цього", - сказав Кірбі.

І додав, що війна негативно впливає на ситуацію із продовольством та енергоносіями у світі.

А якщо союзники України дозволять володимиру путіну захопити Україну, він не зупиниться на українських кордонах.

"Яка буде його наступна ціль? І скільки ще грошей і крові, зокрема американської крові, це спричинить?" - зазначив Кірбі.
 
ПутінКірбівійна в Україніамериканці

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