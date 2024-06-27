Білий дім прокоментував оприлюднений радниками Трампа план припинення війни в Україні

Там нагадали про позицію чинної адміністрації Білого дому — нічого про Україну без України.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, коментуючи так званий "мирний план" кандидата в президенти на цьогорічних виборах Дональда Трампа, про який кілька днів тому розповіло агенство Reuters, заявив, що лише Україна може вирішити, коли розпочати мирні перемовини з росією. Під час останнього брифінгу він загалом скептично висловився щодо цього плану.

"Я не збираюся обговорювати публічно, що радники колишнього президента Трампа можуть або не можуть говорити з ним про це", – сказав Кірбі, додаючи, що американський президент Джо Байден підтримує Україну послідовно та рішуче.

Він також нагадав про позицію чинної адміністрації в питанні перемовин Києва та москви — нічого про Україну без України. Вашингтон не збирається примушувати нашу державу до територіальних поступок, оскільки розуміє важкість наслідків у випадку можливої перемоги диктатора владіміра путіна.

Нагадаємо, агенція Reuters повідомила, що план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні полягає у тому, аби змусити сторони сісти за стіл перемовин. Якщо Київ відмовиться робити це — залишиться без допомоги, а якщо Москва — її або попередять, що військова підтримка ЗСУ зі сторони Штатів навпаки збільшиться, або пообіцяють їй відкласти на тривалий час вступ України в НАТО. Також у команді республіканця вважають, що для тривалого миру Києву потрібні гарантії безпеки, обіцяти які можна, озброївши Україну до зубів.