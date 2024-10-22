Білий дім прокоментував саміт БРІКС у росії

Кірбі прокоментував проведення росією саміту БРІКС, який проходить цими днями у Казані.

Сполучені Штати Америки не розглядають міжнародну організацію БРІКС як загрозу західним альянсам.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у коментарі "Голосу Америки".

Кірбі прокоментував проведення росією саміту БРІКС, який проходить цими днями у Казані.

"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду БРІКС як якусь загрозу", – сказав він.

Посадовець вважає, що через ізольованість росії на світовій арені диктатор путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".