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Білий дім прокоментував саміт БРІКС у росії

22 жовтня 2024, 21:55
Білий дім прокоментував саміт БРІКС у росії
Фото: irontimes.com
Кірбі прокоментував проведення росією саміту БРІКС, який проходить цими днями у Казані.

Сполучені Штати Америки не розглядають міжнародну організацію БРІКС як загрозу західним альянсам.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у коментарі "Голосу Америки".

Кірбі прокоментував проведення росією саміту БРІКС, який проходить цими днями у Казані.
 
"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду БРІКС як якусь загрозу", – сказав він.
 
Посадовець вважає, що через ізольованість росії на світовій арені диктатор путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".
 
Кірбівійна в УкраїніБРІКСросія окупанти

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