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ПОЛІТИКА

Білий дім пропонує федеральним службовцям фінансові стимули для звільнення

29 січня 2025, 11:41
Білий дім пропонує федеральним службовцям фінансові стимули для звільнення
Фото: DW
Відповідного листа надіслали двом мільйонам працівників.

Білий дім пропонує фінансові стимули для звільнення двох мільйонів цивільних федеральних працівників, які працюють повний робочий день. Нова адміністрація США хоче різко скоротити уряд.

Про це пише Reuters з посиланням на електронний лист, надісланий працівникам.

Зокрема, за "програмою відкладеної відставки" федеральним службовцям пропонують продовжити отримувати зарплатню до 30 вересня, але без необхідності працювати. Також, можливо, їхні обов’язки скоротять або скасують.

На роздуми у федеральних службовців є час до 6 лютого, після цього зацікавлені мають відповісти на електронний лист словом "звільнитися". Ця пропозиція не поширюється на тих службовців, хто займає посади, пов’язані з імміграцією та національною безпекою, і людей, які працюють у Поштовій службі США.

Також у листі зазначається, що адміністрація хоче побачити "більш оптимізовану та гнучку робочу силу". Очікується, що військові та деякі інші агентства збільшать кількість персоналу, більшість агентств, ймовірно, скоротять через реструктуризацію та звільнення. Службовців попередили, що їм не можуть гарантувати їхні робочі місця.

Проте не зрозуміло, скільки людей прийме таку пропозицію та як це вплине на державні витрати або рівень обслуговування. Reuters з посиланням на NBC News передає слова високопоставленого чиновника, який вважає, що звільнитися можуть 5%-10% службовців, що дозволить заощадити 100 мільярдів доларів.

СШАДональд Трампзвільнення

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