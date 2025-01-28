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ПОЛІТИКА

Білий дім призупиняє всі федеральні гранти – WP

28 січня 2025, 19:46
Білий дім призупиняє всі федеральні гранти – WP
Фото: DW
Відомства до 10 лютого мають подати списки проєктів, призупинених, згідно з новим наказом.

Бюджетне управління Білого дому наказало призупинити надання всіх федеральних грантів та позик. Про це йдеться у внутрішній записці, що була розіслана в понеділок, 27 січня.

Про це пише The Washington Post

Згідно з документом, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою всієї федеральної фінансової допомоги. 

Відомства також мають провести "всебічний аналіз", аби переконатися, що їхні програми грантів і позик узгоджуються з указами президента США Дональда Трампа, які зокрема спрямовані на заборону ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, а також на обмеження витрат на екологічно чисту енергетику.

Водночас, як зазначено в документі, призупинення допомоги не стосується програм соціального забезпечення чи медичного страхування. Окрім цього, у записці сказано, що допомога, яка надається безпосередньо фізичним особам, не зупиняється, пише WP. 

Згідно із запискою, призупинення також поширюється на інші види діяльності відомств, що можуть стосуватись виконавчих наказів, включаючи, але не обмежуючись, фінансову підтримку для іноземної допомоги, неурядові організації, DEI (різноманітність, рівність та інклюзія), гендерну ідеологію і новий зелений курс".

Як повідомляє WP, ще до того, як меморандум Білого дому набув чинності, він викликав шок у Вашингтоні та по всій країні, оскільки організації, залежні від федерального уряду, не розуміють його впливу.

У матеріалі також сказано, що відомства до 10 лютого мають подати списки проєктів, призупинених, згідно з новим наказом.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають від війни до США. Мова йде про United for Ukraine (U4U).

СШАДональд Трампгранти

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