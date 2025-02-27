Білий дім розглядає можливість зміни канадсько-американського кордону

"Цей розвиток подій є просто божевільним і небезпечним".

Високопосадовець Білого дому погрожує перекроїти канадський кордон на тлі амбіцій Дональда Трампа перетворити країну на "51-й штат" Америки.

Про це повідомляє The Telegraph.

Пітер Наварро, один з найближчих радників Дональда Трампа, підштовхує американських переговірників до обговорення зміни кордону зі своїми канадськими колегами.

"Наварро рекомендував переглянути канадсько-американський кордон, що є просто божевільним і небезпечним", – повідомило The Telegraph джерело, близьке до переговорів.

Наразі Канада доручила своїм делегатам припинити переговори з США, поки Джеймсон Грір і Говард Лутнік, два майбутні члени кабінету Трампа, не будуть затверджені Сенатом. В Канаді вважають, що Грір і Лутнік є менш екстремістськими кандидатурами.

"Канадці сказали своїм людям призупинити переговори з урядом США, поки Джеймсон Грір і Говард Лутнік не будуть затверджені Сенатом і не займуть свої посади", – зазначив співрозмовник.

За словами інсайдерів, Наварро, чиї близькі стосунки з американським лідером забезпечили йому легкий доступ до Овального кабінету, "править балом", а деякі співробітники відчувають, що не можуть йому протистояти.

"Пітер Наварро перебуває на посаді, і він користується перевагою того, що він там один, і більше нікого немає, щоб кинути виклик його радикальним позиціям. Це зміниться, як тільки буде заповнено багато інших торговельно-економічних посад", – додало джерело.