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Білий дім може обмежити доступ китайських компаній до чіпів

13 жовтня 2023, 13:52
Білий дім може обмежити доступ китайських компаній до чіпів
Фото: DW
Адміністрація президента США Джо Байдена може закрити лазівки, які дають китайським компаніям доступ до американських чіпів штучного інтелекту через фірми за кордоном.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на чотири джерела.

"Обмеження на постачання до КНР чіпів ШІ та інструментів для виробництва мікросхем будуть найближчими днями посилені завдяки закриттю доступу закордонним дочірнім компаніям китайських компаній до тих самих напівпровідників", - розказало одне з поінформованих джерел. 

Вашингтон зараз обмірковує шляхи закриття лазівки, яка, зокрема дозволяла придбати ті самі мікросхеми, що заборонені американським законодавством, у продавців в південнокитайському місті Шеньчжень, пише Reuters.

Тобто адміністрація Байдена намагається відрізати Китай від передових технологій ШІ та закрити всі прогалини в експортному контролі.

Відповідно до американського законодавства, відправка чіпів ШІ до материкового Китаю - незаконна, проте США складно контролювати ці транзакції. 

Адже співробітники китайських компаній віддалено можуть легально отримати доступ до чіпів, розташованих в іноземних філіях.

"Вашингтон працює над тим, щоб закрити інші лазівки, які дозволяють чіпам ШІ потрапляти до Китаю. У серпні він наказав Nvidia і AMD обмежити поставки чіпів ШІ за межі КНР в інші регіони, в тому числі в деякі країни Близького Сходу", - зазначає агентство. 

Джерела повідомляють, що нові правила щодо чіпів ШІ, які очікуються цього місяця США, ймовірно, поширюватимуть обмеження на всі компанії на ринку.

 
КитайБайденбілий дімчіпи

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