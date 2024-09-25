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Білий дім розробляє "план Б" щодо військової допомоги Україні – Politico

25 вересня 2024, 12:34
Білий дім розробляє
Фото: DW
Мова йде про суму у 5,9 млрд доларів.

Згідно з новим методом, США не буде дозволено вводити нові типи зброї, яких не було в попередніх поставках.

Адміністрація президента США Джо Байдена знайшла обхідний шлях для розширення президентських повноважень щодо відправлення в Україну зброї та обладнання на 5,9 млрд. 

Про це повідомляє видання Politico.

Ці кошти можуть "згоріти" після закінчення фінансового року вже в 1 жовтня. 

Ще в квітні Конгрес США ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів, з них залишилося 5,9 млрд, які можуть "згоріти" 1 жовтня, коли закінчить фінансовий рік у США.

Президентські повноваження дозволяли пришвидшити постачання допомоги України, адже зброя надсилалася зі складів Пентагона, а виділені кошти витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США.

Білий дім працює над тим, щоб продовжити ці повноваження після фінансового року без ухвалення Конгресу, як планувалося раніше.

"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Пентагону продовжувати надсилати зброю до Києва. Однак за цим методом США не буде дозволено вводити нові типи обладнання, яких не було в попередніх постачаннях", - пояснює видання.

Представник Пентагону підполковник Чарлі Дітц сказав, що якщо здійснювати вчасно, "постачання можуть вийти за межі фінансового року без проблем".

Білий дім бажає, щоб Конгрес включив гроші до плану фінансування, який дозволив працювати уряду США після 1 жовтня. 

Новий варіант Білого дому збереже гроші для допомоги України навіть без дій Конгресу.

 
білий дімдопомога Україні

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