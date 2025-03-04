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Білий дім шукає план можливого послаблення санкцій проти рф – Reuters

04 березня 2025, 08:33
Білий дім шукає план можливого послаблення санкцій проти рф – Reuters
Фото: DW
Адміністрація Трампа звернулась до Держдепартаменту та Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які можна було б послабити.
Сполучені Штати розробляють план потенційного пом’якшення санкцій проти росії, щоб відновити зв’язки з москвою та зупинити війну в Україні.
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
 
Білий дім звернувся до Державного департаменту та Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які можна було б послабити. Це має надати можливість офіційним особам США обговорити з представниками росії покращення дипломатичних та економічних відносин.
 
Зазначається, що санкційні служби готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих організацій і осіб, зокрема деяких російських олігархів.
 
Конкретне звернення Білого дому щодо такого в останні дні підкреслює готовність Трампа та його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з москвою”, - йдеться у повідомленні.
 
Втім, поки не відомо, чого саме Вашингтон може домагатися в обмін на послаблення санкцій, а також те, які російські санкції адміністрація Трампа спробує скасувати першими.

 

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