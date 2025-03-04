Білий дім шукає план можливого послаблення санкцій проти рф – Reuters

Адміністрація Трампа звернулась до Держдепартаменту та Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які можна було б послабити.

Сполучені Штати розробляють план потенційного пом’якшення санкцій проти росії, щоб відновити зв’язки з москвою та зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Білий дім звернувся до Державного департаменту та Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які можна було б послабити. Це має надати можливість офіційним особам США обговорити з представниками росії покращення дипломатичних та економічних відносин.

Зазначається, що санкційні служби готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих організацій і осіб, зокрема деяких російських олігархів.