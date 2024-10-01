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Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані

01 жовтня 2024, 09:53
Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані
Фото: DW
Вашингтон знає, що проведення місії може становити ризик, і продовжуватиме обговорювати її Ізраїлем.

Адміністрація президента США переконана, що наземна операція Ізраїлю в Лівані проти інфраструктури "Хезболли" відповідає праву країни захищатися від загроз з боку терористичних груп.

Про це повідомляє CNN.

За словами представника Ради національної безпеки США, американська сторона розуміє, що Ізраїль "буде проводити обмежені операції", щоб знищити інфраструктуру "Хезболли", яка може бути використана проти цивільного населення.
 
"Це відповідає праву Ізраїлю захищати своїх громадян і безпечно повертати мирних жителів у свої домівки" – заявив речник Ради нацбезпеки США.
 
Американський чиновник наголосив, що Білий дім "підтримує право Ізраїлю захищатися від "Хезболли" та всіх підтримуваних Іраном терористичних груп".
 
Також Вашингтон знає, що проведення місії може становити ризик, і продовжуватиме обговорювати її Ізраїлем. Білий дім заявив, що продовжує стежити за ізраїльською операцією на півдні Лівану.
 
Раніше офіційні особи США повідомили CNN, що ізраїльські колеги поінформували їх про те, що наземна операція Ізраїлю у Лівані мала бути обмеженою за обсягом і тривалістю. Американське видання пише, що разом з тим вони публічно підкреслили можливість того, що така ізраїльська операція може зрештою розширитися за масштабом і перетворитися на довгострокове вторгнення.
 
Нагадаємо, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти "Хезболли".

 

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