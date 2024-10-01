Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані

Вашингтон знає, що проведення місії може становити ризик, і продовжуватиме обговорювати її Ізраїлем.

Адміністрація президента США переконана, що наземна операція Ізраїлю в Лівані проти інфраструктури "Хезболли" відповідає праву країни захищатися від загроз з боку терористичних груп.

Про це повідомляє CNN.

За словами представника Ради національної безпеки США, американська сторона розуміє, що Ізраїль "буде проводити обмежені операції", щоб знищити інфраструктуру "Хезболли", яка може бути використана проти цивільного населення.

"Це відповідає праву Ізраїлю захищати своїх громадян і безпечно повертати мирних жителів у свої домівки" – заявив речник Ради нацбезпеки США.