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ПОЛІТИКА

Білий дім: США припиняють підтримку найбільших суспільних мовників

02 травня 2025, 19:43
Білий дім: США припиняють підтримку найбільших суспільних мовників
Усе тому, що вони нібито не висвітлюють громадянам поточні події справедливо, точно та неупереджено.

Президент США Дональд Трамп скасовує фінансування двох найбільших суспільних мовників країни: Національного громадського радіо (NPR) та Служби суспільного мовлення (PBS). Усе тому, що вони нібито не висвітлюють громадянам поточні події справедливо, точно та неупереджено.

Про це йдеться в указі на сайті Білого дому.

Національне громадське радіо (NPR) та Служба суспільного мовлення (PBS) отримують кошти платників податків через Корпорацію суспільного мовлення (CPB). За словами президента, в умовах сучасного медіаринку, де існує безліч новинних можливостей, державна підтримка таких організацій є застарілою і шкодить журналістській незалежності.

Жоден медіаорган не має конституційного права на державні субсидії, і уряд має право вирішувати, які напрямки фінансувати. Статут Комісії з питань громадського мовлення (CPB) закріплює принципи неупередженості: CPB не може підтримувати жодну політичну партію.

Однак CPB не дотримується цих принципів, коли субсидує NPR і PBS. Не важливо, які ідеї пропагують ці організації. Важливо те, що вони не забезпечують громадянам точне, чесне та неупереджене висвітлення подій.

Рада CPB повинна припинити будь-яке фінансування NPR і PBS, в тому числі через інші організації, які отримують гроші від федерального бюджету. Для цього до 30 червня 2025 року рада повинна змінити правила, щоб заборонити будь-яке фінансування цих медіа. Вони також повинні вжити всіх заходів, щоб зменшити або повністю припинити підтримку NPR і PBS.

Також всі інші урядові агентства мають припинити будь-яке фінансування NPR і PBS, наскільки це дозволяє закон.

Керівники всіх агентств повинні перевірити, чи залишилися невикористані гроші або контракти з NPR і PBS, і перевірити, чи виконують вони умови цих контрактів. Якщо буде виявлено, що умови не виконуються, керівник агентства повинен вжити відповідних заходів.

Міністр охорони здоров’я та соціальних служб має перевірити, чи дотримуються NPR і PBS вимог щодо недискримінації за ознаками раси, релігії, статі та інших. Якщо є порушення, міністр має їх виправити.

В документі йдеться: якщо суд скасує якусь частину цього указу, решта положень залишиться чинними. Указ не змінює повноважень інших відомств і виконується лише в межах чинного законодавства та наявного фінансування. Він також не дає нікому права подавати позови чи вимагати чогось від уряду, зазначили в Білому домі.

СШАДональд ТрампЗМІ

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