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Білий дім стривожений діями Нетаньяху після ударів по Сирії

20 липня 2025, 19:57
Білий дім стривожений діями Нетаньяху після ударів по Сирії
Фото: DW
Білий дім вважає прем’єра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху неконтрольованим та розлюченим.
Адміністрація президента США Дональда Трампа стривожена новими діями Ізраїлю в Сирії. 
 
Про це повідомляє Axios.
 
Один із чиновників Білого дому сказав Axios, що "Бібі поводився як божевільний. Він постійно все бомбить". Саме так, називаючи Нетаньяху його прізвиськом, прокоментував чиновник удари по Сирії.
 
"Це може підірвати те, що намагається зробити Трамп", - додав анонімний чиновник.
 
Другий високопоставлений чиновник США вказав на обстріл церкви в Газі цього тижня, що змусило президента Трампа зателефонувати Нетаньяху і вимагати пояснень.
 
"Складається враження, що кожного дня відбувається щось нове. Що за хрінь?", - зауважив чиновник.
 
Тим часом третій представник США наголосив, що в адміністрації Трампа зростає скептицизм щодо Нетаньяху. Він зауважив, що є відчуття, що ізраїльський прем'єр занадто імпульсивний і деструктивний.
 
"Нетаньяху іноді схожий на дитину, яка просто не хоче поводитися як слід", - додав він.
 
Водночас повідомляється, що відразу шість американських чиновників повідомили Axios, що, попри перемир'я, досягнуте за посередництва США, яке в п'ятницю зупинило ескалацію конфлікту в Сирії, цей тиждень закінчився тим, що Білий дім став значно більше стурбований Нетаньяху і його регіональною політикою.
 
Тим часом сам Трамп досі утримується від публічної критики, і незрозуміло, чи поділяє він розчарування своїх радників. Не зовсім зрозуміло й те, чи поділяє він останні занепокоєння своїх радників щодо дій Ізраїлю в Сирії.

 

Ізраїльбілий дімвійна в Україніросія окупанти

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