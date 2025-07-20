Білий дім стривожений діями Нетаньяху після ударів по Сирії

Білий дім вважає прем’єра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху неконтрольованим та розлюченим.

Адміністрація президента США Дональда Трампа стривожена новими діями Ізраїлю в Сирії.

Один із чиновників Білого дому сказав Axios, що "Бібі поводився як божевільний. Він постійно все бомбить". Саме так, називаючи Нетаньяху його прізвиськом, прокоментував чиновник удари по Сирії.

"Це може підірвати те, що намагається зробити Трамп", - додав анонімний чиновник.