Білий дім: Трамп наполягає на особистому контролі санкцій проти росії

Будь-які рішення про санкції Трамп хоче залишити за собою.

Президент США Дональд Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти росії, але хоче особисто ухвалювати рішення з цього питання.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Журналістка попросила прессекретарку прокоментувати заяву республіканців у Сенаті про відкликання законопроєкту щодо запровадження санкцій проти росії. За її словами, це сталося після того, як Трамп заявив, що хоче діяти в односторонньому порядку.

"Президент дуже тісно спілкується зі своїми друзями в Сенаті, особливо з сенатором Ліндсі Грем, щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він є головнокомандувачем і президентом не просто так, і він був глибоко втягнутий у цей конфлікт від самого початку", — відповіла на це прессекретарка Білого дому.

Потім Левітт підкреслила, що будь-які рішення про санкції Трамп хоче залишити за собою.

"І тому будь-які рішення, ухвалені з шанобливим ставленням до санкцій, президент хоче зберегти за собою ці повноваження і це право", — зазначила вона.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже незадоволений» країною-агресором росією і пригрозив 100% митами, якщо за 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.

"Ми дуже, дуже незадоволені ними [росією]. Ми введемо дуже жорсткі мита, якщо не буде угоди протягом 50 днів — мита приблизно в 100%. Ви можете назвати їх вторинними митами, ви знаєте, що це означає", — сказав американський президент.

"Президент чітко дав зрозуміти: якщо протягом 50 днів не буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди, і кремль не погодиться на завершення бойових дій, тоді на росію очікують дуже високі тарифи і вторинні санкції", — зазначила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.