Білий дім відкладає рішення щодо подальших дій проти Ірану

Вашингтон чекає відповіді Тегерана.

Сполучені Штати не ухвалюватимуть негайних рішень щодо подальшої політики щодо Ірану.

Як заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 19 червня, президент Дональд Трамп визначиться з подальшими кроками протягом найближчих двох тижнів.

"Останніми днями поширюється багато припущень і коментарів у медіа щодо потенційної реакції США та можливої військової участі. У зв’язку з цим я маю пряму цитату від президента: "Зважаючи на реальну перспективу початку діалогу з Іраном – чи він відбудеться, чи ні, я ухвалю рішення про подальші дії впродовж наступних двох тижнів”", – заявила речниця.

Левітт підкреслила, що адміністрація США все ще надає перевагу дипломатичному вирішенню конфлікту, але за умови чітких обмежень для Тегерана.

"Позиція Вашингтона незмінна: будь-яка потенційна домовленість з іранською стороною має містити беззастережну заборону на збагачення урану",- додала вона.

Таким чином, у Білому домі поки що зберігають паузу, сподіваючись на розвиток переговорного процесу, однак не відкидають можливості ухвалення жорсткіших рішень найближчим часом.

Як повідомлялося, після ударів Ізраїля по іранським ядерним об'єктам 13 червня, Тегеран скасував черговий раунд перемовин зі США щодо ядерної програми.