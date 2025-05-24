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Білий дім відправив більше 100 співробітників Ради нацбезпеки у відпустку

24 травня 2025, 14:54
Білий дім відправив більше 100 співробітників Ради нацбезпеки у відпустку
Фото: DW
Ще частину було звільнено через електронний лист.

Адміністрація президента США Дональда Трампа відправила у адміністративну відпустку понад 100 співробітників Ради національної безпеки при Білому домі в рамках її реорганізації під керівництвом тимчасового радника з нацбезпеки та державного секретаря Марко Рубіо. 

Про це повідомляє телеканал CNN.

Видання пише, що вчора після обіду було розіслано електронного листа від керівника апарату NSC Браяна МакКормака, в якому працівникам, що підлягають звільненню, повідомили, що у них є 30 хвилин, щоб зібрати речі. 

Проте тим, хто не був на робочому місці, дозволили надіслати емейла для узгодження часу, коли вони зможуть забрати особисті речі і здати пристрої.

Лист називався "Ваше повернення до рідного агентства", що вказує на те, що більшість звільнених були відряджені до Ради з інших міністерств і відомств.

Анонімне джерело зазначило, що здійснювати таку масштабну реорганізацію перед довгими вихідними – "це максимально непрофесійно і безвідповідально", а серед тих, кого відправили у відпустку – як кар’єрні державні службовці, так і політичні призначенці адміністрації Трампа.

Рада національної безпеки складається з експертів із зовнішньої політики з різних органів влади США і виконує ключову роль у формуванні зовнішньої політики президента.

 
СШАРада національної безпеки

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