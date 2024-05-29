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Білий дім візьме участь у саміті щодо миру в Україні

29 травня 2024, 19:19
Білий дім візьме участь у саміті щодо миру в Україні
Фото: DW
США підтвердили участь у саміті щодо миру України у Швейцарії наступного місяця.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Голос Америка

Але вона не повідомила, хто саме прибуде на подію від США.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті", - заявила речниця Білого дому.  

Карін Жан-П’єр додала , що не має більш конкретної інформації, якою може поділитись.

За ї словами, для США пріоритет це продовжувати підтримувати зусилля України.

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", - сказала речниця і наголосила на необхідності швидкої підтримки України, щоб захищатись від таких атак, як на Харків минулими вихідними.

и бачили, що сталось у Харкові цими вихідними. Це важливо відзначити. Два десятки людей були вбиті. Це просто жахливо. Ось чому ми продовжуємо надавати допомогу і збільшувати її. У п'ятницю ми щойно анонсували чергову допомогу Україні. Саме так швидко ми намагаємось надати цю допомогу", - підсумувала вона.
СШАсаміт миру

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