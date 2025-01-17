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Білий дім вперше ввів санкції проти недобудованих танкерів рф

17 січня 2025, 20:33
Білий дім вперше ввів санкції проти недобудованих танкерів рф
Фото: Luke MacGregor / Bloomberg
Покупці цих суден також перебувають під санкціями США.

6 російських нафтових танкерів, які ще будуються на російському суднобудівному заводі "Звезда", потрапили під американські санкції, які були введені минулого тижня.

Про це пише агенція Reuters.

Це перший випадок, коли США заборонив танкери ще до того, як вони вийшли в море і не перевозячи санкційні вантажі.

Останні санкції спричинили різкий ріст цін на нафту і збільшення вартості танкерних перевезень, адже адміністрація Байдена, яка йде з посади, зробила кроки, аби завдати шкоди російському експорту нафти та перешкодити спробам москви побудувати власний флот.

Шість танкерів, які будуються на заводі "Звезда", були серед 183 суден, що зазнали удару. Серед них - "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов" і ще три судна, назви яких поки що не називаються: "Звезда 131080", "Звезда 131060" і "Звезда 131040".

Купити судна "Александр Беггров" і "Алексей Боголюбов" мала російська компанія "Совкомфлот", а ще чотирьох - судноплавний підрозділ "Роснефти" "Роснефтефлот". 

Обидва покупці також перебувають під санкціями США.

 
РосіяСШАсанкціїтанкер

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