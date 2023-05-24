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Білий дім вивчає ризики штучного інтелекту

24 травня 2023, 10:39
Білий дім вивчає ризики штучного інтелекту
Фото: з вільних джерел
Вашингтон буде дізнаватись у працівників, як їхні роботодавці використовують штучний інтелект.

Білий дім проведе зустріч з працівниками, аби зрозуміти їхній досвід використання роботодавцями автоматизованих технологій спостереження, моніторингу та оцінки.

Про це повідомляє Reuters.

В зустрічі візьмуть участь експерти, дослідники та політики.

Продуктивність штучного інтелекту - причиною занепокоєння через те, що така технологія може призвести до порушення приватності, викривлення рішень про працевлаштування, до шахрайства з використанням влади і дезінформаційних кампаній.

Під час оцінювання технології адміністрація також оголосить про нові кроки, включаючи оновлену дорожню карту федеральних інвестицій в дослідження штучного інтелекту, запит на участь громадськості в оцінці ризиків ШІ і новий звіт Міністерства освіти про те, як нова технологія впливає на процес навчання і дослідження.

Вашингтонштучний інтелектбілий дімШІ

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