Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Білий дім заборонив Піту Гегсету використовувати поліграф для допитів – WP

28 липня 2025, 19:07
Білий дім заборонив Піту Гегсету використовувати поліграф для допитів – WP
Фото: DW
Глава Пентагону за допомогою поліграфа розслідував виток даних у ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет використав поліграф, щоб виявити серед своїх підлеглих тих, хто ділився інформацією зі ЗМІ.

Про це написала газета The Washington Post із посиланням на американських чиновників та обізнаних осіб.

Водночас, як зазначається у публікації, ці перевірки йому довелося припинити.
 
"Використання міністром оборони Пітом Гегсетом тестів на поліграфі у пошуках людей, які зливають інформацію у ЗМІ, було зупинено за вказівкою Білого дому", – йдеться у статті.
 
Джерела газети стверджують, що Гегсет та його оточення використовували поліграф протягом кількох тижнів у квітні. Скаргу до Білого дому з цього приводу направив високопосадовець Пентагону Патрік Вівер. Після його заяви тести було припинено.
 
У публікації уточнюється, що до Міноборони з відповідною вимогою звернулася людина, близька до адміністрації США. При цьому співрозмовники видання не розкрили імені цієї людини.
білий дімвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється