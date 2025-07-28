Білий дім заборонив Піту Гегсету використовувати поліграф для допитів – WP

Глава Пентагону за допомогою поліграфа розслідував виток даних у ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет використав поліграф, щоб виявити серед своїх підлеглих тих, хто ділився інформацією зі ЗМІ.

Про це написала газета The Washington Post із посиланням на американських чиновників та обізнаних осіб.

Водночас, як зазначається у публікації, ці перевірки йому довелося припинити.

"Використання міністром оборони Пітом Гегсетом тестів на поліграфі у пошуках людей, які зливають інформацію у ЗМІ, було зупинено за вказівкою Білого дому", – йдеться у статті.

Джерела газети стверджують, що Гегсет та його оточення використовували поліграф протягом кількох тижнів у квітні. Скаргу до Білого дому з цього приводу направив високопосадовець Пентагону Патрік Вівер. Після його заяви тести було припинено.

У публікації уточнюється, що до Міноборони з відповідною вимогою звернулася людина, близька до адміністрації США. При цьому співрозмовники видання не розкрили імені цієї людини.