Білий дім закликає Конгрес схвалити збільшення військової допомоги Україні

У Байдена розраховують на переконливість Зеленського.

Білий дім у середу звернувся до Конгресу з проханням схвалити фінансування додаткової підтримки для України.

Про це повідомляє Reuters.

Речник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу для журналістів заявив, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати від нього інформацію про перспективи ситуації на фронті.

"Це дійсно критичний час, оскільки наближається осінь. Дуже важливо, щоб ми отримали цей додатковий дозвіл", — сказав Кірбі, додавши, що Білий дім заохочував Зеленського зустрітися з законодавцями США, щоб обґрунтувати свою аргументацію щодо продовження військової підтримки, враховуючи висловлений деякими політиками спротив.

Він додав, що якщо президенту росії владміру путіну дозволять взяти під контроль Україну та просунутись до кордонів НАТО, ціна буде "значно вищою".

"Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, просто подумайте, наскільки вищою вона буде у крові та грошах, якщо ми просто підемо й дозволимо йому забрати Україну. Тоді вартість захисту суверенної цілісності та території, повірте мені, стає набагато дорожчою і, можливо, коштуватиме навіть крові американців", — сказав він.

Кірбі назвав Зеленського кращим посланцем народу України та ЗСУ, який може безпосередньо розповісти законодавцям про хід контрнаступу, нагальні потреби та необхідність руху вперед

Зеленський має зустрітися з Байденом у четвер після обіду після виступу в Конгресі та зустрічі з американськими військовими. Це буде шоста особиста зустріч лідерів і третій візит Зеленського до Білого дому.